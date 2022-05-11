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Андрощук Руслан Игоревич
Андрощук Руслан Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.05.2022
Пол
Мужской
Отец
Андрощук Игорь Владимирович
1993 г.р.
Мать
Андрощук (Казюберда) Полина Сергеевна
1999 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2022
Отец:
Андрощук Игорь Владимирович
Мать:
Андрощук Полина Сергеевна
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