Овчинникова (Панкова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Панкова) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.10.1903

Дата смерти

Между 1934 и 1937

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1903

Отец: Панков Василий Иванович

Мать: Панкова Анисья Семеновна

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
С 1921 по 1923

Муж: Овчинников Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Власова Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Овчинников Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.08.1924

Дочь: Болдина Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Овчинников Константин Дмитриевич

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Овчинников Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Овчинников Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.07.1930

Дочь: Анохина Евстолия Константиновна

Отец ребёнка: Овчинников Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Паньшина Софья Константиновна

Отец ребёнка: Овчинников Константин Дмитриевич

Смерть
Между 1934 и 1937
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