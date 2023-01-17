Овчинникова (Панкова) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.10.1903
Дата смертиМежду 1934 и 1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1903
Отец: Панков Василий Иванович
Мать: Панкова Анисья Семеновна
Бракосочетание
С 1921 по 1923
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Власова Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Овчинников Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.08.1924
Дочь: Болдина Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Овчинников Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Овчинников Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Овчинников Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.07.1930
Дочь: Анохина Евстолия Константиновна
Отец ребёнка: Овчинников Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Паньшина Софья Константиновна
Отец ребёнка: Овчинников Константин Дмитриевич
Смерть
Между 1934 и 1937