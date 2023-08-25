Соловьев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Сын: Соловьев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Соловьева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Соловьев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Соловьева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1905
Дочь: Зобкова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Соловьева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Соловьева Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно