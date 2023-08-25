Соловьев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Сын: Соловьев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Соловьева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Соловьев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Соловьева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1905

Дочь: Зобкова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Соловьева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Соловьева Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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