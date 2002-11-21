Павлова (Демченко) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1927
Дата смерти21.11.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1955
Дочь: Горбунова Раиса Анатольевна
Отец ребёнка: Павлов Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
01.07.1957
Сын: Павлов Валентин Анатольевич
Отец ребёнка: Павлов Анатолий Степанович
Россыпное, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Павлов Анатолий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.2002
Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область