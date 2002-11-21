Павлова (Демченко) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Демченко) Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1927

Дата смерти

21.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1955

Дочь: Горбунова Раиса Анатольевна

Отец ребёнка: Павлов Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
01.07.1957

Сын: Павлов Валентин Анатольевич

Отец ребёнка: Павлов Анатолий Степанович

Россыпное, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Павлов Анатолий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Анатолий Степанович

Смерть
21.11.2002
Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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