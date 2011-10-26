Фетисова (Шепелева) Наталья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова (Шепелева) Наталья Семёновна

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Место рождения

Темная, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

15.09.1920

Дата смерти

26.10.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1920

Отец: Шепелев Семён Никитич

Мать: Шепелева Степанида Николаевна

Темная, Талицкий, Свердловская область
фактический ДР 31 августа дер Темная
Рождение ребёнка
26.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Новосибирск
Рождение ребёнка
13.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Рождение ребёнка
19.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Новосибирск
Рождение ребёнка
09.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Рождение ребёнка
09.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Рождение ребёнка
05.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Рождение ребёнка
28.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фетисов Александр Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетисов Александр Денисович

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
26.10.2011
Новосибирск
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