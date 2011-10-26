Фетисова (Шепелева) Наталья Семёновна
Место рождения
Дата рождения15.09.1920
Дата смерти26.10.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1920
фактический ДР 31 августа дер Темная
Рождение ребёнка
26.06.1940
Новосибирск
Рождение ребёнка
13.07.1942
Рождение ребёнка
19.06.1944
Новосибирск
Рождение ребёнка
09.07.1946
Рождение ребёнка
09.07.1947
Рождение ребёнка
05.03.1952
Рождение ребёнка
28.06.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
26.10.2011
Новосибирск