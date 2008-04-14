Морозова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Морозов Сергей
д. Русская Биляморь-г. Горький
Рождение ребёнка
30.08.1926
Дочь: Щелчкова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Морозов Сергей
Рождение ребёнка
22.05.1930
Дочь: Никулина Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Морозов Сергей
д. Русская Биляморь-г. Тольятти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Сергей