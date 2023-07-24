Кулачковский Иван Степанович
Место рожденияЛюцин
Дата рождения1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Люцин
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кулачковский Иосиф Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1836
Сын: Кулачковский Викентий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1840
Сын: Кулачковский Франц Иванович
Мать ребёнка: Кулачковская Хелена
Работа или профессия
Неизвестно
почтовый чиновник