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Кулачковский Иван Степанович

Место рождения

Люцин

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Люцин
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кулачковский Иосиф Иванович

Мать ребёнка: не указана

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.01.1836

Сын: Кулачковский Викентий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1840

Сын: Кулачковский Франц Иванович

Мать ребёнка: Кулачковская Хелена

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
почтовый чиновник