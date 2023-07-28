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Евдокия Петрова

Место рождения

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1842

Отец: Пётр Кузьмин

Мать: Агрофена Фёдорова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.10.1858

Муж: Яким Кондратов

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Сын: Григорий Якимов

Отец ребёнка: Яким Кондратов

Рождение ребёнка
13.01.1866

Дочь: Евдокия Якимова

Отец ребёнка: Яким Кондратов

Рождение ребёнка
08.04.1867

Сын: Иродион Якимов

Отец ребёнка: Яким Кондратов

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Кондратьева Наталия Якимовна

Отец ребёнка: Яким Кондратов

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1871

Сын: Кондратьев Никифор Якимов

Отец ребёнка: Яким Кондратов

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Василий Якимов

Отец ребёнка: Яким Кондратов

Смерть
Неизвестно