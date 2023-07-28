Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения25.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1842
Отец: Пётр Кузьмин
Мать: Агрофена Фёдорова
Бракосочетание
19.10.1858
Муж: Яким Кондратов
Рождение ребёнка
1861
Сын: Григорий Якимов
Отец ребёнка: Яким Кондратов
Рождение ребёнка
13.01.1866
Дочь: Евдокия Якимова
Отец ребёнка: Яким Кондратов
Рождение ребёнка
08.04.1867
Сын: Иродион Якимов
Отец ребёнка: Яким Кондратов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Кондратьева Наталия Якимовна
Отец ребёнка: Яким Кондратов
Рождение ребёнка
29.05.1871
Сын: Кондратьев Никифор Якимов
Отец ребёнка: Яким Кондратов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Василий Якимов
Отец ребёнка: Яким Кондратов
Смерть
Неизвестно