Мравинский Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения04.06.1903
Дата смерти19.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1903 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1944
Смерть
19.01.1988