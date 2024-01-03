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Горохов Никифор Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

11.03.1905

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1891

Сын: Горохов Петр

Мать ребёнка: Матрена Степановна

С.Северское Коломенский Район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Матрена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Ефрем Никифорович

Мать ребёнка: Матрена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Илья Никифорович

Мать ребёнка: Матрена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Леонтий Никифорович (Запасной Рядовой)

Мать ребёнка: Матрена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Илья Никифорович

Мать ребёнка: Матрена Степановна

Смерть
11.03.1905
С.Северское Коломенский Район
Причина смерти: Старческая слабость
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