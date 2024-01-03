Горохов Никифор Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти11.03.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1891
Сын: Горохов Петр
Мать ребёнка: Матрена Степановна
С.Северское Коломенский Район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Матрена Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Ефрем Никифорович
Мать ребёнка: Матрена Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрена Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Леонтий Никифорович (Запасной Рядовой)
Мать ребёнка: Матрена Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрена Степановна
Смерть
11.03.1905
С.Северское Коломенский Район
Причина смерти: Старческая слабость