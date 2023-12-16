Белкина -- Матрена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина -- Матрена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1859

Дочь: Белкина Евгения Петровна

Отец ребёнка: Белкин Петр Гаврилович

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Петр Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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