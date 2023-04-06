Молодецкий Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1888 ст.
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
04.02.1913 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
25.03.1914 ст.
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Молодецкая Пелагея Александровна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
18.12.1915 ст.
Дочь: Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Молодецкая Пелагея Александровна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
01.07.1918 ст.
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Молодецкая Пелагея Александровна
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно