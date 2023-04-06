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Молодецкий Николай Сергеевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

23.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1888 ст.

Отец: Молодецкий-Балдин Сергей Иванович

Мать: Молодецкая Анна Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Бракосочетание
04.02.1913 ст.

Жена: Молодецкая Пелагея Александровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
25.03.1914 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Молодецкая Пелагея Александровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
18.12.1915 ст.

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Молодецкая Пелагея Александровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
01.07.1918 ст.

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Молодецкая Пелагея Александровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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