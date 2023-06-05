Меньшагина Анна Мефодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Тимохова Агапия Екимовна
Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович
Рождение ребёнка
22.10.1880 ст.
Дочь: Меньшагина Анастасия Екимовна
Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович
Рождение ребёнка
21.07.1885
Дочь: Меньшагина Анна Екимовна
Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович
Рождение ребёнка
24.12.1886 ст.
Дочь: Меньшагина Параскева Екимовна
Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович
Рождение ребёнка
04.12.1889
Сын: Меньшагин Николай Екимович
Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович
Рождение ребёнка
04.12.1889
Дочь: Меньшагина Анна Екимовна
Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меньшагина Васса Екимовна
Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова МАРИЯ ЕКИМОВНА
Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно