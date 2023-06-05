Меньшагина Анна Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшагина Анна Мефодьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Тимохова Агапия Екимовна

Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1880 ст.

Дочь: Меньшагина Анастасия Екимовна

Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович

Рождение ребёнка
21.07.1885

Дочь: Меньшагина Анна Екимовна

Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1886 ст.

Дочь: Меньшагина Параскева Екимовна

Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1889

Сын: Меньшагин Николай Екимович

Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1889

Дочь: Меньшагина Анна Екимовна

Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меньшагина Васса Екимовна

Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова МАРИЯ ЕКИМОВНА

Отец ребёнка: Меньшагин Еким Аполлонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшагин Еким Аполлонович

Смерть
Неизвестно