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Диамонт Отто

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1876

Дата смерти

20.05.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1876

Отец: Диамонт Леонхард

Мать: Фон Матфридинг Аннемари Луиза Фредерика

Рождение ребёнка
19.02.1905 ст.

Дочь: Диамонт Матильда

Мать ребёнка: Эстляндская Вероника Константиновна

Рождение ребёнка
15.01.1909

Дочь: Диамонт Аннабель

Мать ребёнка: Эстляндская Вероника Константиновна

Рождение ребёнка
19.08.1914

Дочь: Баварская Клементина

Мать ребёнка: Эстляндская Вероника Константиновна

Рождение ребёнка
16.07.1920

Сын: Диамонт Каспар

Мать ребёнка: Эстляндская Вероника Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эстляндская Вероника Константиновна

Смерть
20.05.1933
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