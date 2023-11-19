Диамонт Отто
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1876
Дата смерти20.05.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1876
Рождение ребёнка
19.02.1905 ст.
Дочь: Диамонт Матильда
Мать ребёнка: Эстляндская Вероника Константиновна
Рождение ребёнка
15.01.1909
Дочь: Диамонт Аннабель
Мать ребёнка: Эстляндская Вероника Константиновна
Рождение ребёнка
19.08.1914
Дочь: Баварская Клементина
Мать ребёнка: Эстляндская Вероника Константиновна
Рождение ребёнка
16.07.1920
Сын: Диамонт Каспар
Мать ребёнка: Эстляндская Вероника Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1933