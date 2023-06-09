Коленкина Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.
Сын: Коленкин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
28.05.1901 ст.
Сын: Коленкин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.
Сын: Коленкин Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1906 ст.
Сын: Коленкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
14.05.1907
Сын: Коленкин Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
13.06.1908 ст.
Сын: Коленкин Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
26.10.1909 ст.
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коленкин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич
д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно