Коленкина Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленкина Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.

Сын: Коленкин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич

Косково, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1901 ст.

Сын: Коленкин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич

Косково, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.

Сын: Коленкин Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич

Косково, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Коленкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
01.05.1906 ст.

Сын: Коленкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич

Косково, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1907

Сын: Коленкин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич

Косково, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1908 ст.

Сын: Коленкин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич

Косково, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1909 ст.

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич

Косково, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коленкин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Коленкин Василий Терентьевич

д. Косково, Кстовский район, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коленкин Василий Терентьевич

Смерть
Неизвестно