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Кириленко Василий Кириллович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки

Дата рождения

1767

Дата смерти

07.08.1842

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Кириленко Кирилл

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кириленко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кириленко Мария

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Смерть
07.08.1842
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки