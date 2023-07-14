Кириленко Василий Кириллович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Дата рождения1767
Дата смерти07.08.1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Кириленко Кирилл
Мать: не указана
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кириленко Павел Васильевич
Мать ребёнка: Кириленко Мария
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки
Смерть
07.08.1842
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Грибенки