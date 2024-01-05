Кузнецова Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Екатерина Ильинична

Кузнецова Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1951

Отец: Попов Илья Васильевич

Мать: Попова Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
25.10.1974

Дочь: Баркова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
24.05.1976

Сын: Кузнецов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close