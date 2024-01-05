Кузнецова Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1951
Рождение ребёнка
25.10.1974
Дочь: Баркова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
24.05.1976
Сын: Кузнецов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно