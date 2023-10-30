Хамулева (Романовская) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Романовский Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1925
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамулев Артем Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Хамулева Варвара Артемовна
Отец ребёнка: Хамулев Артем Никифорович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Хамулев Николай Артемович
Отец ребёнка: Хамулев Артем Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамулев Артем Никифорович
Смерть
Около 1943