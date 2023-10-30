Хамулева (Романовская) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамулева (Романовская) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Шестаки, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1927 г.р.
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Романовский Алексей

Мать: не указана

Шестаки, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Около 1925

Муж: Хамулев Артем Никифорович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамулев Артем Никифорович

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Хамулева Варвара Артемовна

Отец ребёнка: Хамулев Артем Никифорович

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Хамулев Николай Артемович

Отец ребёнка: Хамулев Артем Никифорович

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамулев Артем Никифорович

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
Около 1943
Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область
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