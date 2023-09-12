Мазанова Пелагея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1889
Дочь: Сизова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Мазанов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1895
Сын: Мазанов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Мазанов Андрей Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
против Махровского
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно