Мамаева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Анна Васильевна

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
12.11.1893

Муж: Мамаев Андрей Георгиевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.10.1895

Дочь: Афанасия Андреевна

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Георгиевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.10.1900

Сын: Мамаев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Георгиевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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