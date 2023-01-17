Мамаева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1893
Рождение ребёнка
09.10.1895
Дочь: Афанасия Андреевна
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
16.10.1900
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно