Панасенко Федор Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанасенко Федор Игнатьевич

Панасенко Федор Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панасенко Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1901

Дочь: Волкова Ефросинья

Мать ребёнка: Панасенко Мария

Рождение ребёнка
29.06.1904

Дочь: Черевашенко Аграфена Федоровна

Мать ребёнка: Панасенко Мария

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кожемякина Вера Федоровна

Мать ребёнка: Панасенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панасенко Семен Федорович

Мать ребёнка: Панасенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панасенко ?

Мать ребёнка: Панасенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дахно Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Панасенко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панасенко Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close