Панасенко Федор Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панасенко Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1901
Дочь: Волкова Ефросинья
Мать ребёнка: Панасенко Мария
Рождение ребёнка
29.06.1904
Дочь: Черевашенко Аграфена Федоровна
Мать ребёнка: Панасенко Мария
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кожемякина Вера Федоровна
Мать ребёнка: Панасенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панасенко Семен Федорович
Мать ребёнка: Панасенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панасенко ?
Мать ребёнка: Панасенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дахно Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Панасенко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панасенко Мария
Смерть
Неизвестно