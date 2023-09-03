Михайлов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Михайлова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Пыльнева Лидия Александровна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Михайлова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Пыльнева Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыльнева Лидия Александровна

Смерть
Неизвестно
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