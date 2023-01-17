Кочева (Кошкина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочева (Кошкина) Анна Андреевна

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Место рождения

Горбов, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.01.1912 ст.

Дата смерти

20.12.1989

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1912 ст.

Отец: Кошкин Андрей Павлович

Мать: Кошкина Ольга Ермолаевна

Горбов, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.01.1933

Муж: Кочев Петр Данилович

Кочева, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1933

Сын: Кочев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кочев Петр Данилович

Кочева, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочев Петр Данилович

Кочева, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочев Петр Данилович

Кочева, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.12.1989
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
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