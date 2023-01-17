Кочева (Кошкина) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.01.1912 ст.
Дата смерти20.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1912 ст.
Отец: Кошкин Андрей Павлович
Мать: Кошкина Ольга Ермолаевна
Бракосочетание
19.01.1933
Муж: Кочев Петр Данилович
Рождение ребёнка
26.12.1933
Отец ребёнка: Кочев Петр Данилович
Рождение ребёнка
14.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочев Петр Данилович
Рождение ребёнка
17.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочев Петр Данилович
Смерть
20.12.1989
Артемовский, Артемовский, Свердловская область