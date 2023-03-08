Соколова Маврикия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Маврикия Никитина

Соколова Маврикия Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Соколова Анна Максимова

Отец ребёнка: Соколов Максим Кириков

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Соколова Марья Максимова

Отец ребёнка: Соколов Максим Кириков

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Соколов Иван Максимов

Отец ребёнка: Соколов Максим Кириков

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Соколова Александра Максимова

Отец ребёнка: Соколов Максим Кириков

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Соколов Дмитрий Максимов

Отец ребёнка: Соколов Максим Кириков

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Максим Кириков

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close