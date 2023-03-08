Соколова Маврикия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Соколова Анна Максимова
Отец ребёнка: Соколов Максим Кириков
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Соколова Марья Максимова
Отец ребёнка: Соколов Максим Кириков
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Соколов Максим Кириков
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Соколова Александра Максимова
Отец ребёнка: Соколов Максим Кириков
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Соколов Максим Кириков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно