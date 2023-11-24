Антонов Анатолий Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1976
Сын: Антонов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Антонова Ольга Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.08.1977
Сын: Антонов Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Антонова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995