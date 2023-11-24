Антонов Анатолий Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Анатолий Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1976

Сын: Антонов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Антонова Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.08.1977

Сын: Антонов Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Антонова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Ольга Васильевна

Смерть
1995
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