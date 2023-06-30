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Kepp August
Kepp August
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.06.1903
Дата смерти
Около 1977
Пол
Мужской
Отец
Kepp Jaan
1879 г.р.
Мать
Kepp (Klausen) Liisa
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1903
Отец:
Kepp Jaan
Мать:
Kepp Liisa
Смерть
Около 1977
Germany
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