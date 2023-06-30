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Kepp August

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1903

Дата смерти

Около 1977

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1903

Отец: Kepp Jaan

Мать: Kepp Liisa

Смерть
Около 1977
Germany