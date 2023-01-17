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Шуменко Игорь Георгиевич

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Место рождения

Украина, г. Сумы

Дата рождения

31.05.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, г. Сумы
Рождение ребёнка
19.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шуменко Елена Михайловна

Рождение ребёнка
19.10.1991

Сын: Шуменко Алексей Игоревич

Мать ребёнка: Шуменко Елена Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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