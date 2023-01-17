Шуменко Игорь Георгиевич
Место рожденияУкраина, г. Сумы
Дата рождения31.05.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, г. Сумы
Рождение ребёнка
19.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шуменко Елена Михайловна
Рождение ребёнка
19.10.1991
Мать ребёнка: Шуменко Елена Михайловна
Вологда, город Вологда, Вологодская область