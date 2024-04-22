Евдокия Павлова
Место рождения
Дата рождения06.08.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1854 ст.
Бракосочетание
30.10.1870 ст.
Муж: Сергей Васильев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.09.1872 ст.
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
06.07.1875 ст.
Дочь: Ефимия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Смерть
Неизвестно