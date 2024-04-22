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Евдокия Павлова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.08.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.10.1870 ст.

Муж: Сергей Васильев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.09.1872 ст.

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1875 ст.

Дочь: Ефимия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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