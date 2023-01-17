Ермакова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.?

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.2014

Муж: Ермаков Игорь Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Ксения Игоревна

Отец ребёнка: Ермаков Игорь Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Владислав Игоревич

Отец ребёнка: Ермаков Игорь Александрович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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