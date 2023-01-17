Ермакова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.2014
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Ксения Игоревна
Отец ребёнка: Ермаков Игорь Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Владислав Игоревич
Отец ребёнка: Ермаков Игорь Александрович
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми