Фроликов Петр Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Фроликов Егор Андреев
Бракосочетание
20.10.1876
Рождение ребёнка
20.08.1878
Мать ребёнка: Фроликова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
24.09.1881
Дочь: Иустиния Петрова
Мать ребёнка: Фроликова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
25.08.1883
Мать ребёнка: Фроликова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фроликова Агафья Васильева
Смерть
Неизвестно