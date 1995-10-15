Гарбуз (Жукова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1909
Дата смерти15.10.1995
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1909
Отец: Жуков Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гарбуз Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарбуз Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычев Николай
Смерть
15.10.1995
г. Москва