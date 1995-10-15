Гарбуз (Жукова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбуз (Жукова) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1909

Дата смерти

15.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1909

Отец: Жуков Петр Николаевич

Мать: Жукова Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарбуз Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарбуз Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычев Николай

Смерть
15.10.1995
г. Москва
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