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Емельян Иванович

Место рождения

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Емельянович Ст.

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Авдотья Емельяновна

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Емельянович Мл.

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Никита Емельянович

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Семен Емельянович

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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