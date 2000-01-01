Сэротэтто Наталья Ириковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Отец: не указан
Мать: не указана
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Сэротэтто Лилия Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Сэротэтто Зоя Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Сэротэтто Виолетта Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Сэротэтто Владислав Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Сэротэтто Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Сэротэтто Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Сэротэтто Николай Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Сэротэтто Александра Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Муж: скрыто настройками приватности