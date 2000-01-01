Сэротэтто Наталья Ириковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сэротэтто Наталья Ириковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сэротэтто Лилия Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сэротэтто Зоя Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сэротэтто Виолетта Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сэротэтто Владислав Анатольевич

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сэротэтто Игорь Анатольевич

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сэротэтто Оксана Анатольевна

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сэротэтто Николай Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сэротэтто Александра Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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