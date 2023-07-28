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Грабко Савва Семенович

Место рождения

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 1947

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Грабко Семен Петрович

Мать: не указана

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1947
Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Голодовка