von Glehn Emil Clemens — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Glehn Emil Clemens

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Von Glehn Edmund Theophil

Мать: Von Glehn Emilie Auguste

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