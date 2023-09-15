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von Glehn Emil Clemens
von Glehn Emil Clemens
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Пол
Мужской
Отец
Von Glehn Edmund Theophil
1800 г.р.
Мать
Von Glehn (Rosenbaum) Emilie Auguste
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Von Glehn Edmund Theophil
Мать:
Von Glehn Emilie Auguste
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