Наталия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Коровин Семион Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Коровин Семион Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Коровин Семион Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Коровин Константин Семенович

Отец ребёнка: Коровин Семион Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Семион Федотович

Смерть
Неизвестно
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