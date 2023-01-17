Наталия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Коровин Семион Федотович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Настасья Семеновна
Отец ребёнка: Коровин Семион Федотович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Коровин Семион Федотович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Коровин Константин Семенович
Отец ребёнка: Коровин Семион Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно