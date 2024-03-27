Суздальницкая (Суздальницкая) Маня (Мария Григорьевна) (Мария Григорьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.04.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Суздальницкий Илья Абрамович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пана Ильинична
Отец ребёнка: Суздальницкий Илья Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Суздальницкий Илья Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1945
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Лисихинское кладбище