Суздальницкая (Суздальницкая) Маня (Мария Григорьевна) (Мария Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Суздальницкая) Маня (Мария Григорьевна) (Мария Григорьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.04.1945

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Суздальницкий Исай Ильич

Отец ребёнка: Суздальницкий Илья Абрамович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пана Ильинична

Отец ребёнка: Суздальницкий Илья Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Суздальницкий Илья Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Илья Абрамович

Смерть
14.04.1945
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Лисихинское кладбище
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