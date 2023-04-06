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Румянцева Анна Парменовна

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Место рождения

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1902 ст.

Сын: Румянцев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1904 ст.

Сын: Румянцев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1905 ст.

Сын: Румянцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1906 ст.

Сын: Румянцев Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1908 ст.

Дочь: Румянцева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1909 ст.

Дочь: Румянцева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1911 ст.

Сын: Румянцев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1913 ст.

Дочь: Румянцева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1914 ст.

Дочь: Румянцева Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Николай Петрович

Рубцово, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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