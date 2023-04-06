Румянцева Анна Парменовна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1902 ст.
Сын: Румянцев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович
Рождение ребёнка
26.01.1904 ст.
Сын: Румянцев Федор Николаевич
Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович
Рождение ребёнка
09.05.1905 ст.
Сын: Румянцев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович
Рождение ребёнка
03.08.1906 ст.
Сын: Румянцев Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович
Рождение ребёнка
25.02.1908 ст.
Дочь: Румянцева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович
Рождение ребёнка
10.05.1909 ст.
Дочь: Румянцева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович
Рождение ребёнка
25.07.1911 ст.
Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович
Рождение ребёнка
19.01.1913 ст.
Дочь: Румянцева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1914 ст.
Дочь: Румянцева Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Румянцев Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно