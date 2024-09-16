Шубина (Мирзоева) Елена Рустамовна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Федерация
Дата рождения20.12.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик, продюсер
Рождение ребёнка
30.06.1987
Отец ребёнка: Шубин Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
23.06.1993
Дочь: Шубина (Шубина) Полина Викторовна
Отец ребёнка: Шубин Виктор Евгеньевич