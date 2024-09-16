Шубина (Мирзоева) Елена Рустамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина (Мирзоева) Елена Рустамовна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Дата рождения

20.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1960

Отец: Мирзоев Рустам Гусейнович

Мать: Мирзоева (Исаева) Лариса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Виктор Евгеньевич

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик, продюсер
Рождение ребёнка
30.06.1987

Сын: Шубин Филипп Викторович

Отец ребёнка: Шубин Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
23.06.1993

Дочь: Шубина (Шубина) Полина Викторовна

Отец ребёнка: Шубин Виктор Евгеньевич

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