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Bubis Khava
Bubis Khava
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1850
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Mikhel
Мать
Не указана
Муж
Bubis Zis
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец:
Mikhel
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1885
Муж:
Bubis Zis
Кишинёв
, Муниципий Кишинёв
Развод
21.03.1886
Муж:
Bubis Zis
Смерть
Неизвестно
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