Bubis Khava — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bubis Khava

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Mikhel

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1885

Муж: Bubis Zis

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Развод
21.03.1886

Муж: Bubis Zis

Смерть
Неизвестно
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