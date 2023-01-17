Шестаков Антон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Кряквина Софья Павловна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мешкова Анисья Кряквина
Мать ребёнка: Кряквина Софья Павловна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Васса Антоновна
Мать ребёнка: Кряквина Софья Павловна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шестаков Григорий Антонович
Мать ребёнка: Кряквина Софья Павловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Домна Антоновна
Мать ребёнка: Кряквина Софья Павловна
Смерть
1863