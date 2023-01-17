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Шестаков Антон Васильевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Кряквин Василий Васильевич

Мать: Кряквина Марина Максимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кряквин Ефим Антонович

Мать ребёнка: Кряквина Софья Павловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мешкова Анисья Кряквина

Мать ребёнка: Кряквина Софья Павловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Васса Антоновна

Мать ребёнка: Кряквина Софья Павловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Шестаков Григорий Антонович

Мать ребёнка: Кряквина Софья Павловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Домна Антоновна

Мать ребёнка: Кряквина Софья Павловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1863
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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