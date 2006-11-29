Исаев Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1980

Отец: Исаев Сергей Алексеевич

Мать: Рябухина Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
29.11.2006

Сын: Исаев Владислав Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Светлана

Рождение ребёнка
16.06.2007

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
23.09.2011

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Светлана

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