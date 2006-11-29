Исаев Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1980
Рождение ребёнка
29.11.2006
Сын: Исаев Владислав Алексеевич
Мать ребёнка: Соколова Светлана
Рождение ребёнка
16.06.2007
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
23.09.2011
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Светлана