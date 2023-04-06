Широков Давыд Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Наталья Давыдова
Мать ребёнка: Широкова Настасья Маркова
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Широкова Настасья Маркова
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Широкова Настасья Маркова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Широкова Настасья Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795