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Широков Давыд Михайлов

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Широков Михаил (Михайло) Пантелеев

Мать: Широкова Агафья (Мавра) Козьмина

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Наталья Давыдова

Мать ребёнка: Широкова Настасья Маркова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Широков Емельян Давыдов

Мать ребёнка: Широкова Настасья Маркова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Широков Миней Давыдов

Мать ребёнка: Широкова Настасья Маркова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Широков Тарас Давыдов

Мать ребёнка: Широкова Настасья Маркова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Настасья Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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