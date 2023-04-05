Повало-Швейковская (Лавриновская) Анна (Вулих)
Место рожденияPskov, Pskov, oblast Russian Federation
Дата рождения25.12.1878
Дата смерти11.11.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Pskov, Pskov, oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Повало-Швейковская Нина
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Константин Евграфович
Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.11.1955
Tartu, Tartu maakond Estonia
Похороны
Неизвестно
Tartu Linn, Estonia