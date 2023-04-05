Повало-Швейковская (Лавриновская) Анна (Вулих) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повало-Швейковская (Лавриновская) Анна (Вулих)

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Место рождения

Pskov, Pskov, oblast Russian Federation

Дата рождения

25.12.1878

Дата смерти

11.11.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Pskov, Pskov, oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Повало-Швейковская Нина

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Константин Евграфович

Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.11.1955
Tartu, Tartu maakond Estonia
Похороны
Неизвестно
Tartu Linn, Estonia
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