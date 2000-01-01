Елена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Петр Власов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Христинья Петрова

Отец ребёнка: Петр Власов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Филип Петров

Отец ребёнка: Петр Власов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Власов

Смерть
Неизвестно
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