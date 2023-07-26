Катаргина Феклинья Силовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаргина Феклинья Силовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Катаргин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Катаргин Гаврил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Катаргин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Катаргин Гаврил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаргин Гаврил Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
д.Кирья, Омутнинский район, Кировская область
Смерть
Неизвестно