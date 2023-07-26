Катаргина Феклинья Силовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Катаргин Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Катаргин Гаврил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Катаргин Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Катаргин Гаврил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д.Кирья, Омутнинский район, Кировская область
Смерть
Неизвестно