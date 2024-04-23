Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Ефим Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1888
Жена: Гликерия Сидоровна
Рождение ребёнка
23.08.1889
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна
Рождение ребёнка
10.03.1892
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна
Рождение ребёнка
17.07.1894
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна
Рождение ребёнка
28.03.1897
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна
Рождение ребёнка
26.06.1899
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна
Рождение ребёнка
22.06.1902
Дочь: Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна
Рождение ребёнка
10.04.1904
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна
Рождение ребёнка
15.09.1907
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна
Рождение ребёнка
11.09.1910
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна