Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ефимович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1865

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ефим Иванович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1888

Жена: Гликерия Сидоровна

Рождение ребёнка
23.08.1889

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1892

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1894

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1897

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1899

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1902

Дочь: Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1904

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1907

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1910

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Гликерия Сидоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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