Халитов Абдулвали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитов Абдулвали

Место рождения

д.Балтаси,Балтасинской волости Казанского уезда Казанской губернии.

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Валитов Халид

Мать: (Салимова) Хуснизямал

Образование
Неизвестно
На фото листы 295об-296 документа ГАРТ 3-2-310 ревизской сказки 11.04.1858г д. Балтаси о семье Халита Валитова. Здесь мы видим 2 сына Халита Валитова, это наш Абдулвалей 27 лет, то есть примерно 1830 ... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1867

Сын: Абдулвалиев Мухаметсафа Валиевич

Мать ребёнка: Шарифазямал

Смерть
Неизвестно

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