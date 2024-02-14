Халитов Абдулвали
Место рожденияд.Балтаси,Балтасинской волости Казанского уезда Казанской губернии.
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Валитов Халид
Мать: (Салимова) Хуснизямал
Образование
Неизвестно
На фото листы 295об-296 документа ГАРТ 3-2-310 ревизской сказки 11.04.1858г д. Балтаси о семье Халита Валитова. Здесь мы видим 2 сына Халита Валитова, это наш Абдулвалей 27 лет, то есть примерно 1830 ... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1867
Сын: Абдулвалиев Мухаметсафа Валиевич
Мать ребёнка: Шарифазямал
Смерть
Неизвестно