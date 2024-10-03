Матрена Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Прокофий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
1745
Сын: Федор Степанов
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Герасим Степанов
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Матрена Степанова
Отец ребёнка: Степан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно