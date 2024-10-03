Матрена Прокофьева Около 1710 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрена Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан

Аксинькино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Федор Степанов

Отец ребёнка: Степан

Аксинькино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Герасим Степанов

Отец ребёнка: Степан

Аксинькино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Матрена Степанова

Отец ребёнка: Степан

Аксинькино, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Аксинькино, Ступино, Московская область

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