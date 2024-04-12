Забидяхина (Чукова) Мелания Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забидяхина (Чукова) Мелания Федоровна

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Чуков Федор

Мать: не указана

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.11.1863

Муж: Забидяхин Никифор Степанович

Муняково, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Муняковой гос. имущ крест. сын Никифор Степанов Забидяхин 21 год, 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Мелания Федорова Чукова 17 лел 1 брак Поручители: по жениху - д. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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